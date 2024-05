SC Breitensee dominiert Gänserndorf-Süd mit einem klaren 4:0

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:00

Am Freitagabend trafen in einem mit Spannung erwarteten Spiel der SC Breitensee und der FC Gänserndorf-Süd aufeinander. Was sich über weite Strecken als ausgeglichenes Match darstellte, entpuppte sich in den letzten Minuten als Torfestival zugunsten des Heimteams. Der SC Breitensee bewies Nervenstärke und taktisches Geschick, indem er in der zweiten Halbzeit einen klaren 4:0-Sieg gegen Gänserndorf-Süd herausspielte.

Ein hart umkämpftes Match mit späten Toren

Die ersten 45 Minuten des Spiels verliefen ohne Tore, aber nicht ohne Kampfgeist und Einsatz beider Mannschaften. Trotz zahlreicher Versuche von beiden Seiten, die Führung zu erlangen, blieb das Tor in der ersten Halbzeit unangetastet. Fans und Spieler gingen mit einem 0:0 in die Pause, ein Stand, der die Spannung und Ungewissheit des Spielausgangs aufrechterhielt. Der SC Breitensee und der FC Gänserndorf-Süd zeigten beide eine starke Defensive, was die Stürmer vor Herausforderungen stellte.

Die Breitenseer brechen den Bann

Erst in der 77. Minute gelang es Dusan Krcho, den Bann zu brechen und die Breitenseer mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieses erste Tor entfachte das Feuer im SC Breitensee, und sie nutzten ihre aufkommende Dynamik optimal aus. Nur vier Minuten später, in der 81. Minute, baute Richard Kohl die Führung mit einem weiteren Tor für die Breitenseer aus und brachte das Publikum zum Jubeln. Mit einem plötzlichen Doppelschlag innerhalb weniger Minuten zeigte der SC Breitensee, dass ihre Geduld und strategische Ausrichtung Früchte trugen.

Doch damit nicht genug, Dusan Krcho und Richard Kohl waren noch nicht fertig. In der 83. Minute erzielte Krcho sein zweites Tor des Abends und erhöhte auf 3:0 für den SC Breitensee. Nun war der Widerstand von Gänserndorf-Süd gebrochen. Richard Kohl setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor des Spiels den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand. Diese beeindruckende Leistung in den letzten Minuten zeigte die Entschlossenheit und den Teamgeist des SC Breitensee.

Als das Spiel nach 94 Minuten mit einem 4:0-Sieg für den SC Breitensee endete, feierten die Fans ausgelassen den verdienten Erfolg ihres Teams. Das Spiel gegen Gänserndorf-Süd bewies einmal mehr, dass im Fußball Geduld und Ausdauer bis zum Schlusspfiff belohnt werden können. Der SC Breitensee verlässt das Feld mit erhobenem Haupt und drei wichtigen Punkten in der Tasche, während der FC Gänserndorf-Süd über die verpassten Chancen nachdenken muss.

2. Klasse Marchfeld: Breitensee : Gänserndorf Süd - 4:0 (0:0)

93 Richard Kohl 4:0

83 Dusan Krcho 3:0

81 Richard Kohl 2:0

77 Dusan Krcho 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.