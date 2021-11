Später Sebesta-Treffer bringt Orth/Donau den Sieg gegen Ollersdorf

Details Montag, 08. November 2021 02:50

2. Klasse Marchfeld: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Orth/Donau und dem SC Marchfelder Bank Ollersdorf, die vor rund 70 Fans mit 2:1 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Für das erste Tor sorgte Tomas Jarabek. In der 17. Minute traf der Spieler des SC Ollersdorf ins Schwarze. Danach sah Vereinsfunktionär Peter Boga (18.) wegen Beleidigung die Rote Karte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Das 1:1 von Orth bejubelte Matthias Kogelbauer (76.). Dass die Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Christian Sebesta, der in der 81. Minute zur Stelle war. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SC Orth/Donau Ollersdorf 2:1.

Orth springt auf Platz fünf

Orth erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Mit diesem Sieg zog der SC Orth/Donau am SC Marchfelder Bank Ollersdorf vorbei auf Platz fünf. Der Gast fiel auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt Orth dann im nächsten Spiel den ATSV OMV Auersthal, während der SC Ollersdorf am gleichen Tag beim ASKÖ Strasshof SV antritt.

2. Klasse Marchfeld: SC Orth/Donau – SC Marchfelder Bank Ollersdorf, 2:1 (0:1)

17 Tomas Jarabek 0:1

76 Matthias Kogelbauer 1:1

81 Christian Sebesta 2:1

