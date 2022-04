Zwei Kutlik-Treffer sichert Breitensee Last-Minute-Remis gegen Matzen

Details Sonntag, 10. April 2022 00:53

2. Klasse Marchfeld: Der SC Matzen war als Siegesanwärter beim SC Breitensee angetreten, musste sich jedoch vor rund 70 Besuchern mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben. Die Wetten standen zwar zugunsten von Matzen. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Das Hinspiel war eine Demonstration der Gäste gewesen, als man die Partie mit 5:1 für sich entschieden hatte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Matzen bereits in Front. Pavol Matejov markierte in der ersten Minute die Führung. Für das erste Tor von Breitensee war Simon Gasselich verantwortlich, der in der 34. Minute das 1:1 besorgte. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Lukas Kucera für Matzen zur 2:1-Führung (44.). Zur Pause wusste der SC Matzen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Matejov bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (55.). Doch die Gastgeber bewiesen Moral. Kristian Kutlik schlug doppelt zu und glich damit für den SC Breitensee zum 3:3-Endstand aus (60./85.). Letztlich gingen das Heimteam und Matzen mit jeweils einem Punkt auseinander.

Matzen lässt zwei Punkte liegen

Breitensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des SC Breitensee knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. 14:46 – das Torverhältnis von Breitensee spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der SC Breitensee verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und elf Niederlagen. Zuletzt war bei Breitensee der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Der SC Matzen holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 29 Punkte auf das Konto von Matzen und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Offensiv konnte dem SC Matzen in der 2. Klasse Marchfeld kaum jemand das Wasser reichen, was die 47 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Matzen derzeit auf dem Konto. Der SC Matzen blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der SC Breitensee zum SC Marchfelder Bank Ollersdorf, gleichzeitig begrüßt Matzen den SC Obersiebenbrunn auf heimischer Anlage.

2. Klasse Marchfeld: SC Breitensee – SC Matzen, 3:3 (1:2)

85 Kristian Kutlik 3:3

60 Kristian Kutlik 2:3

55 Pavol Matejov 1:3

44 Lukas Kucera 1:2

34 Simon Gasselich 1:1

1 Pavol Matejov 0:1