Udvorka trifft: Orth deklassiert Engelhartstetten

Details Montag, 11. April 2022 01:46

2. Klasse Marchfeld: Orth kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner vor rund 90 Fans keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Der SC Orth/Donau hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte Orth bei Engelhartstetten einen 3:0-Sieg eingefahren.

Peter Udvorka brachte den SC Engelhartstetten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 26. und 28. Minute vollstreckte. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den SC Orth/Donau. Gurpreet Flora brachte Orth in ruhiges Fahrwasser, indem er vom Elfmeterpunkt aus das 3:0 erzielte (66.). Der vierte Streich des SC Orth/Donau war wieder Udvorka vorbehalten (70.). Der kurz zuvor eingewechselte Philipp Poitschek baute den Vorsprung von Orth in der 77. Minute aus. Stefan Ederndorfer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Orth/Donau (83.). Am Ende kam Orth gegen Engelhartstetten zu einem verdienten Sieg.

Orth bleibt im Spitzenfeld der Liga

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den SC Orth/Donau in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Orth knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SC Orth/Donau neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Orth konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nach der klaren Pleite gegen den SC Orth/Donau steht der SC Engelhartstetten mit dem Rücken zur Wand. Mit nur neun Treffern stellt Engelhartstetten den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Marchfeld. Die letzten Auftritte des SC Engelhartstetten waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Die Defensivleistung von Engelhartstetten lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Orth offenbarte der SC Engelhartstetten eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Sonntag reist der SC Orth/Donau zum FC Marchfelder Bank Angern, zeitgleich empfängt Engelhartstetten den ASKÖ Strasshof SV.

2. Klasse Marchfeld: SC Orth/Donau – SC Engelhartstetten, 6:0 (2:0)

83 Stefan Ederndorfer 6:0

77 Philipp Poitschek 5:0

70 Peter Udvorka 4:0

66 Gurpreet Flora 3:0

28 Peter Udvorka 2:0

26 Peter Udvorka 1:0