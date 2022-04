Wichtiger Dreier für Matzen gegen Obersiebenbrunn

Details Sonntag, 17. April 2022 00:49

2. Klasse Marchfeld: An die 70 Fans kamen zum Spiel der 17. Runde nach Matzen. Ein Tor machte den Unterschied – Matzen siegte mit 2:1 gegen den SC Obersiebenbrunn. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC Matzen. Im Hinspiel hatte Obersiebenbrunn einen 3:2-Sieg für sich reklamiert.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Lukas Kucera mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Die Pausenführung von Matzen fiel knapp aus. In der 57. Minute brachte Fabian Schober den Ball im Netz der Heimmannschaft unter und glich zum 1:1 aus. Pavol Matejov brachte den Ball aber dann zum 2:1 zugunsten des SC Matzen über die Linie (68.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Matzen einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Obersiebenbrunn.

Matzen bleibt im Titelrennen

Offensiv konnte dem SC Matzen in der 2. Klasse Marchfeld kaum jemand das Wasser reichen, was die 49 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Matzen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Seit fünf Begegnungen hat der SC Matzen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Obersiebenbrunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Matzen setzte sich mit diesem Sieg vom SC Obersiebenbrunn ab und belegt nun mit 32 Punkten den dritten Rang, während Obersiebenbrunn weiterhin 27 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

In zwei Wochen trifft der SC Matzen auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 01.05.2022 beim SC Marchfelder Bank Ollersdorf antritt. Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) bekommt der SC Obersiebenbrunn Besuch vom SC Ollersdorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – SC Obersiebenbrunn, 2:1 (1:0)

68 Pavol Matejov 2:1

57 Fabian Schober 1:1

44 Lukas Kucera 1:0