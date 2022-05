Matzen holt Big Points gegen Auersthal

Details Montag, 09. Mai 2022 01:42

2. Klasse Marchfeld: In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. Der SC Matzen schickte den ATSV Auersthal mit 4:1 vom Platz. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Matzen vor rund 120 Besuchern als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte Auersthal keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Dejan Jelic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SC Matzen über die Linie (10.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Christian Wegscheider den Vorsprung der Heimmannschaft. Mario Malina brachte Matzen in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (19.). Mit dem 4:0 von Pavel Velecky für den SC Matzen war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.). In der 38. Minute brachte der ATSV OMV Auersthal das Netz durch einen Treffer von Zybeyir Sahin zum Zappeln. Letztlich bekam der Gast auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 1:4 ihr Ende fand.

Titelkampf: Matzen mitten drin statt nur dabei

Mit dem souveränen Sieg gegen den ATSV Auersthal festigte Matzen die dritte Tabellenposition. Die Offensive des SC Matzen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Auersthal war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 56-mal schlugen die Angreifer von Matzen in dieser Spielzeit zu. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Matzen ungeschlagen ist.

Der ATSV OMV Auersthal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Matzen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Die gute Bilanz des ATSV Auersthal hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Auersthal bisher 13 Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Matzen auf den FC Gänserndorf-Süd, der ATSV OMV Auersthal spielt am selben Tag gegen den SC Marchfelder Bank Ollersdorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – ATSV OMV Auersthal, 4:1 (4:1)

38 Zuebeyir Sahin 4:1

28 Pavel Velecky 4:0

19 Mario Malina 3:0

14 Christian Wegscheider 2:0

10 Dejan Jelic 1:0