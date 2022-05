Weikendorf verliert hoch gegen den FC Angern

Details Montag, 09. Mai 2022 01:47

2. Klasse Marchfeld: Der FC Marchfelder Bank Angern erteilte dem ATSV Weikendorf vor knapp 50 Fans eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den FC Angern. Der FC Marchfelder Bank Angern ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Weikendorf einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte beim 3:0 mit dem FC Angern seinen Sieger gefunden.

Für das erste Tor sorgte Ayhan Akaslan. In der sechsten Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Xhevat Jasari versenkte die Kugel zum 2:0 für den FC Marchfelder Bank Angern (16.). Miroslav Lisner baute den Vorsprung des FC Angern schon in der 18. Minute auf 3:0 aus. Die Überlegenheit des FC Marchfelder Bank Angern spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Der FC Marchfelder Bank Angern schraubte das Ergebnis in der 63. Minute mit dem 4:0 durch Stefan Klößl in die Höhe. Dem FC Angern gelang in der 85. Spielminute der fünften Tagestreffer durch Yusuf Tünay. Am Ende fuhr der FC Angern einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der FC Marchfelder Bank Angern bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den ATSV Weikendorf in Grund und Boden spielte.

Angern rangiert nun auf Platz sieben

Die Sorgen von Weikendorf sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 60 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Der FC Marchfelder Bank Angern machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem siebten Platz. Der FC Angern sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der FC Marchfelder Bank Angern noch Luft nach oben.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Weikendorf zum SC Markgrafneusiedl, zeitgleich empfängt der FC Angern den SC Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: ATSV Weikendorf – FC Marchfelder Bank Angern, 0:5 (0:3)

85 Yusuf Tuenay 0:5

63 Stefan Kloessl 0:4

18 Miroslav Lisner 0:3

16 Xhevat Jasari 0:2

6 Ayhan Akaslan 0:1