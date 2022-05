Orth rupft den SV Gänserndorf

Details Montag, 16. Mai 2022 01:22

2. Klasse Marchfeld: Fast 160 Zuschauer kamen in die Donauauen-Arena nach Orth/Donau. Der SC Orth/Donau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen den SV Gänserndorf einen klaren Erfolg. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Die Heimelf begann das Spiel mit einem Doppelschlag. Andreas Werther brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Orth über die Linie (13.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Christian Sebesta den Vorsprung des SC Orth/Donau. Marin Bralic verkürzte für Gänserndorf später in der 25. Minute auf 1:2. Für das 3:1 von Orth zeichnete Philipp Poitschek verantwortlich (36.). Gänserndorfs Steven Schiessling sah nach 37 Minuten die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Mit der Führung für den SC Orth/Donau und in Überzahl ging es in die Halbzeitpause. Werther (48.) und Mattias Scheibl (57.) schossen weitere Treffer für Orth, während Kerem Serttas (61.) das 6:1 markierte. Gurpreet Flora schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem Penalty zum 7:1 für den SC Orth/Donau in die Höhe. Daniel Goga stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 8:1 für Orth her (86.) - ebenfalls per Strafstoß. Am Schluss schlug der SC Orth/Donau den SV Gänserndorf vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Orth/Donau bleibt oben dran

Die Trendkurve von Orth geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Gänserndorf festigte der SC Orth/Donau den vierten Tabellenplatz. Orth sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Der SC Orth/Donau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SV Gänserndorf nimmt mit 27 Punkten den achten Tabellenplatz ein. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Gänserndorf bleibt angespannt. Gegen Orth kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Sonntag reist der SC Orth/Donau zum ATSV Weikendorf, zeitgleich empfängt der SV Gänserndorf den ASKÖ Strasshof SV.

2. Klasse Marchfeld: SC Orth/Donau – SV Gänserndorf, 8:1 (3:1)

86 Daniel Goga 8:1

69 Gurpreet Flora 7:1

61 Kerem Serttas 6:1

57 Mattias Scheibl 5:1

48 Andreas Werther 4:1

36 Philipp Poitschek 3:1

25 Marin Bralic 2:1

14 Christian Sebesta 2:0

13 Andreas Werther 1:0