Klare Sache für den ATSV Auersthal gegen den ASKÖ Strasshof SV

Details Samstag, 13. August 2022 01:24

2. Klasse Marchfeld: Zum Auftakt in die neue Saison kam es gleich zu einem Topspiel. Rund 100 Zuschauer kamen nach Auersthal um das Spiel des ATSV gegen den SV Strasshof mitzuverfolgen. Der ATSV OMV Auersthal kam am ersten Spieltag zu einem 3:0-Sieg gegen den ASKÖ Strasshof SV.

Die Anhänger von Strasshof unter den 100 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da der Gast früh auf die Verliererstraße geriet. Denn schon nach vier Minuten jubelte Tunahan Bagirtlak über das 1:0 für die Gastgeber. In der 23. Minute brachte der ATSV Auersthal das Netz erneut zum Zappeln. Diesmal ließ sich Bogdan Alin Dolan als Torschütze feiern. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine gingen.

Auersthal gleich mit Big Points zum Auftakt

Wenn sich die Gäste für die zweite Halbzeit etwas mehr vorgenommen haben sollten, wurde dieses Vorhaben schnell zu Nichte gemacht. Der ATSV OMV Auersthal ließ den Vorsprung in der 48. Minute durch das 3:0 von Christian Wegscheider anwachsen. Letztlich fuhr der ATSV Auersthal einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Das nächste Spiel des ATSV Auersthal findet in acht Wochen statt, wenn man am 08.10.2022 den SC Matzen empfängt. In fünf Wochen trifft der ASKÖ Strasshof SV auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 18.09.2022 bei Matzen antritt.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – ASKÖ Strasshof SV, 3:0 (2:0)

48 Christian Wegscheider 3:0

23 Bogdan Alin Dolan 2:0

4 Tunahan Bagirtlak 1:0