Punkteteilung zwischen Ebenthal und Weikendorf

2. Klasse Marchfeld: In Runde zwei empfing der SV Ebenthal am Samstag den ATSV Weikendorf vor rund 80 begeisterten Besuchern. Diese kamen auch voll auf ihre Kosten. Das Spiel vom Samstag zwischen dem SV Ebenthal und dem ATSV Weikendorf endete mit einem 3:3-Remis.

Die Heimischen wollten gleich zu Beginn die Richtung vorgeben. Marvin Kapusta brachte Ebenthal in der neunten Spielminute in Führung. Das Heimteam bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Weikendorf bereits der Ausgleich durch Denis Bolf gelang (11.). Doch das Preisschießen ging munter weiter. Ramon Redzepovic brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des ATSV Weikendorf über die Linie (13.). Doch noch mitten in der ersten Halbzeit konnten die Heimischen wieder zurückschlagen. Erik Zacek versenkte den Ball in der 25. Minute im Netz des Gasts. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christoph Billan in der 28. Minute und brachte nur Minuten nach dem Ausgleich die Gäste wieder in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Weikendorf einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Kapusta sichert einen Punkt

In der 58. Minute sicherte Kapusta seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes wurde in der Begegnung des SV Ebenthal mit dem ATSV Weikendorf kein Sieger gefunden.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich Ebenthal im Klassement auf Platz zwei.

Am Ende der vergangenen Saison hatte Weikendorf 19 Punkte inne und erreichte damit den elften Rang.

Der ATSV Weikendorf machte in der Tabelle keinen Schritt nach vorne und steht auf dem neunten Platz.

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – ATSV Weikendorf, 3:3 (2:3)

58 Marvin Kapusta 3:3

28 Christoph Billan 2:3

25 Erik Zacek 2:2

13 Ramon Redzepovic 1:2

11 Denis Bolf 1:1

9 Marvin Kapusta 1:0