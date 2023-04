Obersiebenbrunn lässt es gegen Gänserndorf Süd richtig krachen

Details Sonntag, 02. April 2023 00:09

2. Klasse Marchfeld: Der FC Gänserndorf-Süd steckte gegen den SC Obersiebenbrunn vor 50 Besuchern eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Obersiebenbrunn als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 2:2 remis gespielt.

Gänserndorf-Süd geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Matthias Kogelbauer das schnelle 1:0 für den SC Obersiebenbrunn erzielte. Kristian Mudry nutzte die Chance für Obersiebenbrunn und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Mudry überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SC Obersiebenbrunn (55.). Die Gäste konnten sich aber doch noch auf die Anzeigentafel bringen. Stjepan Gabelic schoss die Kugel zum 1:3 für Gänserndorf Süd über die Linie (77.). Doch praktisch im Gegenzug war alles klar. Der vierte Streich von Obersiebenbrunn war Patrick Schillinger vorbehalten (78.). Schlussendlich verbuchte der SC Obersiebenbrunn gegen den FC Gänserndorf-Süd einen überzeugenden Heimerfolg.

Obersiebenbrunn schließt in der Tabelle auf

Obersiebenbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg des SC Obersiebenbrunn keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Durch den klaren Erfolg über Gänserndorf-Süd ist Obersiebenbrunn weiter im Aufwind.

Bei Gänserndorf Süd präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (46). Der Gast führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der letzte Dreier liegt für den FC Gänserndorf-Süd bereits drei Spiele zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Der SC Obersiebenbrunn stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim ASKÖ Strasshof SV vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Gänserndorf-Süd den SV Gänserndorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Obersiebenbrunn – FC Gänserndorf-Süd, 4:1 (2:0)

78 Patrick Schillinger 4:1

77 Stjepan Gabelic 3:1

55 Kristian Mudry 3:0

38 Kristian Mudry 2:0

7 Matthias Kogelbauer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei