Ebenthal verliert das Heimspiel gegen Gänserndorf deutlich

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:17

2. Klasse Marchfeld: Ebenthal konnte Gänserndorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 80 Besuchern mit 2:5. Der SV Gänserndorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gäste hatten mit 4:1 gewonnen.

Die Gäste machten von Beginn an Druck. In Minute 23 traf Gänserndorfs Oliver Anzböck per Kopf zum ersten Mal ins Schwarze. Vor 80 Zuschauern markierte Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar das 2:0 für den SV Gänserndorf (26.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der SV Gänserndorf seinen dritten Treffer nachlegte (40.) und wieder ließ sich Anzböck feiern. Nach dem souveränen Auftreten von Gänserndorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Durchsetzungsstark zeigte sich der SV Ebenthal, als Vladimir Girman (60.) und Erik Zacek (68.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen und auf 3:2 verkürzten. Die Heimmannschaft geriet dann aber wieder deutlicher in Rückstand, als der SV Gänserndorf durch Anzböck auf 4:2 erhöhte (73.). In ruhiges Fahrwasser brachte Gänserndorf sich, indem Ercan Pekgüzel das 5:2 erzielte (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Gänserndorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Ebenthal.

Anzböck glänzt mit Dreierpack

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SV Ebenthal. Man kassierte bereits 85 Tore gegen sich. Die Abstiegssorgen von Ebenthal sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Ebenthal alles andere als positiv. Ebenthal überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Gänserndorf klettert nach diesem Spiel auf den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte der SV Gänserndorf bisher acht Siege und kassierte neun Niederlagen.

Der SV Ebenthal stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim FC Gänserndorf-Süd vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gänserndorf den SC Markgrafneusiedl.

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – SV Gänserndorf, 2:5 (0:3)

90 Ercan Pekguezel 2:5

73 Oliver Anzboeck 2:4

68 Erik Zacek 2:3

60 Vladimir Girman 1:3

40 Oliver Anzboeck 0:3

26 Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar 0:2

23 Oliver Anzboeck 0:1

