Doppelpack: Leidner sichert Strasshof den Sieg gegen Weikersdorf

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:05

2. Klasse Marchfeld: Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck ging es für Weikendorf vom Auswärtsmatch bei Strasshof in Richtung Heimat. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der ASKÖ Strasshof SV löste die Pflichtaufgabe vor 100 Besuchern mit Bravour. Der Gastgeber hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 3:2 knapp die Nase vorn gehabt.

Strasshof erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dominik Leidner traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Nasuf Ibrahimi versenkte die Kugel zum 2:0 für den ASKÖ Strasshof SV (26.). Denis Bolf verkürzte für den ATSV Weikendorf später in der 39. Minute auf 1:2. Strasshof führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit dem 3:1 sicherte Leidner dem ASKÖ Strasshof SV nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Am Schluss fuhr Strasshof gegen Weikendorf auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Strasshof klettert auf Platz drei

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der ASKÖ Strasshof SV nun auf dem dritten Platz steht.

Trotz der Schlappe behält der ATSV Weikendorf den elften Tabellenplatz bei. Im Angriff weisen die Gäste deutliche Schwächen auf, was die nur 31 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Weikendorf musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ATSV Weikendorf insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Strasshof wandert mit nun 37 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Weikendorf gegenwärtig trist aussieht.

Während der ASKÖ Strasshof SV am Freitag, den 16.06.2023 (18:15 Uhr) beim FC Marchfelder Bank Angern gastiert, steht für den ATSV Weikendorf zwei Tage später (11:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SC Marchfelder Bank Ollersdorf auf der Agenda.

2. Klasse Marchfeld: ASKÖ Strasshof SV – ATSV Weikendorf, 3:1 (2:1)

90 Dominik Leidner 3:1

39 Denis Bolf 2:1

26 Nasuf Ibrahimi 2:0

3 Dominik Leidner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei