Hinterbrühl/Gießhübl gewinnt knapp gegen VfB Mödling

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Etwa 60 Besucher kamen zu diesem Spiel der 6. Runde. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Hinterbrühl/Gießhübl mit 2:1 gegen Mödling gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die SG Hinterbrühl/Gießhübl.

In den ersten Minuten gab es keine nennenswerten Szenen. Martin Ernstberger brachte die Heimmannschaft in der 26. Minute nach vorn. Dabei blieb es auch im ersten Durchgang. Mit einem Tor Vorsprung für Hinterbrühl/Gießhübl ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Anschlusstreffer änderte nichts mehr

Hans Peter Ernstberger beförderte das Leder zum 2:0 der SG Hinterbrühl/Gießhübl über die Linie (70.). Taner Terzi verkürzte für den VfB Mödling später in der 80. Minute auf 1:2. Am Ende verbuchte Hinterbrühl/Gießhübl gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Für die SG Hinterbrühl/Gießhübl gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Im Klassement machte Hinterbrühl/Gießhübl einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz. Die Saison der SG Hinterbrühl/Gießhübl verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Hinterbrühl/Gießhübl nun schon drei Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Die SG Hinterbrühl/Gießhübl ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der VfB Mödling besetzt momentan mit sechs Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 6:6 ausgeglichen.

Hinterbrühl/Gießhübl ist am Samstag auf Stippvisite beim FC Laxenburg. Der nächste Gegner des VfB Mödling, welcher in zwei Wochen, am 29.09.2023, empfangen wird, ist Laxenburg.

2. Klasse Ost-Mitte: SG Hinterbrühl/Gießhübl – VfB Mödling, 2:1 (1:0)

80 Taner Terzi 2:1

70 Hans Peter Ernstberger 2:0

26 Martin Ernstberger 1:0

