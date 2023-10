Music trifft viermal: Münchendorf deklassiert Lanzendorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Der SC Lanzendorf kam gegen den Münchendorf mit 1:6 unter die Räder. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SC Münchendorf vor rund 90 Zuschauern als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die Gäste hielten das Spiel über eine halbe Stunde lang offen. Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete Philip Sikora verantwortlich (34.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Martin Kilian den Vorsprung des Münchendorf auf 2:0 (40.). Mit der Führung für den SC Münchendorf ging es in die Kabine.

Music-Gala sorgt für Kantersieg

Der Münchendorf musste den Treffer von Julian Baier zum 1:2 hinnehmen (62.). In Minute 64 der nächste Rückschlag für Lanzendorf: Danijel Grozdanovic sieht den zweiten gelben Karton. Timur Music sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:1 (82./86./94.) aus der Perspektive des SC Münchendorf. Timur Music führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 6:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (95.). Letztlich feierte der Münchendorf gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Für den SC Münchendorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Münchendorf besetzt momentan mit neun Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 17:17 ausgeglichen. Der SC Münchendorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Bei Lanzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Nach der klaren Pleite gegen den Münchendorf steht der SC Lanzendorf mit dem Rücken zur Wand. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Lanzendorf auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich der SC Lanzendorf auf Rang elf wieder.

Nun musste sich Lanzendorf schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In dieser Saison sammelte der SC Münchendorf bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Der Münchendorf tritt am kommenden Freitag beim SC Moosbrunn an, der SC Lanzendorf empfängt am selben Tag die SG Hinterbrühl/Gießhübl.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Münchendorf – SC Lanzendorf, 6:1 (2:0)

95 Timur Music 6:1

94 Timur Music 5:1

86 Timur Music 4:1

82 Timur Music 3:1

62 Julian Baier 2:1

40 Martin Kilian 2:0

34 Philip Sikora 1:0

