Münchendorf wacht bei Moosbrunn erst nach dem Rückstand auf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Der SC Moosbrunn und der SC Münchendorf lieferten sich vor knapp 70 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Moosbrunn war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Das 1:0 in der 18. Minute brachte das Heimteam vermeintlich auf die Siegerstraße. Die Gastgeber überraschten mit einem guten Spiel und erzielten sogar einen weiteren Treffer. In der 37. Minute erhöhte Noah Nwokedi auf 2:0 für das Schlusslicht. Mit der Führung für den SC Moosbrunn ging es in die Kabine.

Schmerzende Niederlage nach 3:1-Führung

Jakob Schweinberger versenkte den Ball in der 48. Minute im Netz von Moosbrunn. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Nwokedi bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (63.). Der Münchendorf hatte das Spiel nicht aufgegeben. Timur Music schoss den Anschluss (80.), Tomislav Pusic traf zum Ausgleich (92.) und Philip Sikora brachte schließlich die Führung (95.). Der SC Moosbrunn ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem SC Münchendorf nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Mit 69 Gegentreffern hat Moosbrunn schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur fünf Tore. Das heißt, der SC Moosbrunn musste durchschnittlich 6,9 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Moosbrunn ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Im Klassement machte der Münchendorf einen Satz und rangiert nun auf dem siebten Platz. In dieser Saison sammelte der Gast bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der Münchendorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nächster Prüfstein für den SC Moosbrunn ist die SG Hinterbrühl/Gießhübl (Freitag, 19:30 Uhr). Der SC Münchendorf misst sich am selben Tag mit dem SC Achau (20:00 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: SC Moosbrunn – SC Münchendorf, 3:4 (2:0)

95 Philip Sikora 3:4

92 Tomislav Pusic 3:3

80 Timur Music 3:2

63 Noah Nwokedi 3:1

48 Jakob Schweinberger 2:1

37 Noah Nwokedi 2:0

18 Goeker Koeymen 1:0

