Laxenburg gewinnt bei Perchtoldsdorf II souverän

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Am Samstag kam es vor rund 60 Besuchern in Perchtoldsdorf zum Duell der Zweitvertretung des USC Perchtoldsdorf und dem FC Laxenburg. Der FC Laxenburg kam gegen die Reserve von Perchtoldsdorf zu einem klaren 4:1-Erfolg.

Schon nach fünf Minuten fanden die Gastgeber durch Sebastian Reitbauer die erste Torchance vor, doch der versuchte Lupfer über den Keeper landete neben dem Gehäuse. In der 24. Minute vergaben die Gäste ihre bis dato beste Chance. Nikos Kontaratos brachte Laxenburg dann in der 30. Minute nach vorn. Stefan Lauber versuchte es aus der Distanz und Keeper Sebastian Kapierz ließ den Ball aus den Händen gleiten. Dann hatte Kontaratos keine Mühe abzustauben. Perchtoldsdorf II geriet deutlicher in Rückstand, als der FC Laxenburg auf 2:0 erhöhte (33.). Ein weiter Abschlag fand den Weg in den Strafraum der Heimischen, wo sich Torhüter Kapierz nur noch mit einem Foul helfen konnte. Den Elfer verwandelte Ümit Yildirim zum 2:0. In Minute 37 konnte sich Kapierz bei einem direkten Freistoß von Stefan Lauber auszeichnen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Tor von Haberl bleibt nur ein Ehrentreffer

Alexander Leitner brachte Laxenburg in ruhiges Fahrwasser, indem er, nach einer flachen Hereingabe von Christian Gruber, das 3:0 erzielte (65.). Nur drei Minuten später durften auch Gastgeber jubeln. Manuel Haberl beförderte das Leder mit einem Kopfball über den Torhüter zum 1:3 von Perchtoldsdorf II über die Linie (68.). Danach kamen beide Mannschaften zu Möglichkeiten. Für ruhige Verhältnisse sorgten die Gäste, als Aleksandar Radoicic Yildirim ideal einsetzte und dieser das 4:1 besorgte (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Laxenburg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Perchtoldsdorf II.

Trotz der Schlappe behält Perchtoldsdorf II den sechsten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher fünf Siege und kassierten fünf Niederlagen.

Der FC Laxenburg machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang neun wieder. Laxenburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten.

Am kommenden Sonntag trifft Perchtoldsdorf II auf den SV Mitterndorf, der FC Laxenburg spielt tags zuvor gegen den SC Ebergassing.

2. Klasse Ost-Mitte: Perchtoldsdorf II – FC Laxenburg, 1:4 (0:2)

90 Uemit Yildirim 1:4

68 Manuel Haberl 1:3

65 Alexander Leitner 0:3

33 Uemit Yildirim 0:2

30 Nikos Kontaratos 0:1

