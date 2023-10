Mitterndorf besiegt Brunn/Geb. II souverän mit 4:1

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Im Nachtragspiel der 5. Runde traf sich der SV Mitterndorf vor mehr als 150 Zuschauern mit der Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. Der SV Mitterndorf setzte sich standesgemäß gegen die Reserve des SC Brunn/Geb. mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Mitterndorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Brunn/Geb. II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Leon Hohlbaum traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Diese Führung hielt fast bis zur Pause. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Andreas Bohmann zum Ausgleich für den SV Mitterndorf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Mottl-Doppelpack

Im zweiten Durchgang starteten die Heimischen besser. Nico Kusch stellte die Weichen für Mitterndorf auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Doppelpack für das Heimteam: Nach seinem ersten Tor (73.) markierte Marcel Mottl wenig später seinen zweiten Treffer (79.). Schließlich sprang für den SV Mitterndorf gegen den SC Brunn/Geb. II ein Dreier heraus.

Die Offensive von Mitterndorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Brunn/Geb. II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 34-mal schlugen die Angreifer des SV Mitterndorf in dieser Spielzeit zu. Mitterndorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Mitterndorf sechs Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Mitterndorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SC Brunn/Geb. II schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 30 Gegentore verdauen musste. Der Gast verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Die schmerzliche Phase von Brunn/Geb. II dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Mittwoch das Feld als Verlierer.

Schon am Sonntag ist der SV Mitterndorf wieder gefordert, wenn die Zweitvertretung von Perchtoldsdorf zu Gast ist. Nächsten Freitag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des SC Brunn/Geb. II mit dem SC Siebenhirten/Wien.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Mitterndorf – SC Brunn/Geb. II, 4:1 (1:1)

79 Marcel Mottl 4:1

73 Marcel Mottl 3:1

54 Nico Kusch 2:1

44 Andreas Bohmann 1:1

5 Leon Hohlbaum 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.