Moosbrunn verliert Torfestival gegen Lanzendorf

Details Sonntag, 14. April 2024 01:07

2. Klasse Ost-Mitte: Lanzendorf setzte sich vor etwas mehr als 60 Besuchern standesgemäß gegen den SC Moosbrunn mit 7:3 durch. An der Favoritenstellung ließ der SC Lanzendorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen Moosbrunn einen Sieg davon. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Lanzendorf hatte mit 11:0 gesiegt.

Nach wenigen Minuten war die Torsperre durchbrochen. Davor Krzanovic brachte die Gäste in der zehnten Minute nach vorn. Aus der Ruhe ließ sich der SC Moosbrunn nicht bringen. Philipp Preisinger erzielte wenig später den Ausgleich (14.). Krzanovic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (19.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Kevin Peter Rassl den Ausgleich (21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Yunus Aslan in der 26. Minute. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Treffer kurz nach Wiederbeginn

Nemanja Radojevic erhöhte den Vorsprung des SC Lanzendorf nach 48 Minuten auf 4:2. Es folgte der Anschlusstreffer für Moosbrunn – bereits der zweite für Preisinger. Nun stand es nur noch 3:4 (66.). Mit drei Treffern von Berin Jashari (78./91.) und Krzanovic (86.) enteilte Lanzendorf dem SC Moosbrunn. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Lanzendorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Moosbrunn.

Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert der SC Moosbrunn das Tabellenende der 2. Klasse Ost-Mitte. 10:98 – das Torverhältnis der Heimmannschaft spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Moosbrunn hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

Im Klassement machte Lanzendorf einen Satz und rangiert nun auf dem achten Platz. Der SC Lanzendorf musste schon 49 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Lanzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Die Defensivleistung des SC Moosbrunn lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SC Lanzendorf offenbarte Moosbrunn eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der SC Moosbrunn tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 27.04.2024, beim SC Achau an. Am Freitag empfängt Lanzendorf Achau.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Moosbrunn – SC Lanzendorf, 3:7 (2:3)

91 Berin Jashari 3:7

86 Davor Krzanovic 3:6

78 Berin Jashari 3:5

66 Philipp Preisinger 3:4

48 Nemanja Radojevic 2:4

26 Yunus Aslan 2:3

21 Kevin Peter Rassl 2:2

19 Davor Krzanovic 1:2

14 Philipp Preisinger 1:1

10 Davor Krzanovic 0:1

