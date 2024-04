Siegesserie von Ebergassing hält auch gegen Moosbrunn

Spielberichte

2. Klasse Ost-Mitte: Beim SC Ebergassing gab es für den SC Moosbrunn nichts zu holen. Der Tabellenletzte verlor das Spiel vor rund 50 Fans mit 1:3. Ebergassing ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel bei Moosbrunn hatte der SC Ebergassing schlussendlich mit 5:0 gewonnen.

Etwas mehr als eine halbe Stunde lang hielten beide Mannschaften ihr Tor rein. Ebergassing ging dann aber durch Fatih Cetinkaya in der 35. Minute in Führung. Nur drei Minuten später folgte die Antwort der Gäste. Christopher Birgfellner glich nur wenig später per Freistoß für den SC Moosbrunn aus (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Doppelschlag nach der Pause

Kristian Lubina stellte die Weichen für den SC Ebergassing auf Sieg, als er in Minute 46 mit dem 2:1 zur Stelle war. Dominik Hutter versenkte die Kugel zum 3:1 für das Heimteam (50.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Ebergassing schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Der SC Ebergassing ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die fünfte Position vorgerückt. Ebergassing verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Der SC Ebergassing ist seit drei Spielen unbezwungen.

91 Gegentreffer hat Moosbrunn mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Ost-Mitte. Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Ebergassing gerät der SC Moosbrunn immer weiter in die Bredouille. Die Offensive von Moosbrunn zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sieben geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und der SC Moosbrunn hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für den SC Ebergassing ist der SC Achau (Samstag, 16:30 Uhr). Moosbrunn misst sich am selben Tag mit dem SC Lanzendorf (12:00 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: SC Ebergassing – SC Moosbrunn, 3:1 (1:1)

50 Dominik Hutter 3:1

46 Kristian Lubina 2:1

38 Christopher Birgfellner 1:1

35 Fatih Cetinkaya 1:0

