Spiel gedreht! SV Mitterndorf gewinnt gegen SG Hinterbrühl/Gießhübl

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:10

In einem spannenden Fußballspiel am Samstagabend konnte der SV Mitterndorf einen 3:1-Sieg gegen die SG Hinterbrühl/Gießhübl erringen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen konnten, entfaltete sich das Spiel in der zweiten Hälfte zu einer aufregenden Begegnung mit insgesamt vier Toren. Die Gastgeber zeigten dabei eine beeindruckende Aufholjagd, nachdem sie direkt nach der Pause in Rückstand geraten waren.

Überraschender Rückstand nach der Halbzeit

Kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit gelang der SG Hinterbrühl/Gießhübl durch Julius Leger in der 46. Minute ein überraschender Treffer, der die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor schien die Gastgeber zunächst zu schockieren, da es direkt nach der Halbzeitpause fiel und den Spielverlauf der ersten Hälfte auf den Kopf stellte. Trotz des Rückstands ließ sich der SV Mitterndorf nicht entmutigen und suchte nach Wegen, das Spiel zu drehen.

Spektakuläre Aufholjagd von Mitterndorf

Die Antwort des SV Mitterndorf ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand, in der 48. Minute, erzielte Marco Srba den Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieses Tor gab den Mitterndorfern neuen Schwung und sie begannen, das Spielgeschehen zu dominieren. In einer Phase, in der das Spiel ausgeglichen schien, gelang es Marcel Mottl in der 75. Minute, die Mitterndorfer erstmals in Führung zu bringen. Mit diesem Tor zum 2:1 drehte der SV Mitterndorf innerhalb von weniger als 30 Minuten das Spiel komplett. Doch damit nicht genug, nur eine Minute später, in der 76. Minute, erhöhte Marco Srba mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:1 für die Gastgeber. Dieses Tor sicherte dem SV Mitterndorf nicht nur den Sieg, sondern zeigte auch die Entschlossenheit und Effektivität der Mannschaft in der zweiten Spielhälfte.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, und der SV Mitterndorf konnte einen verdienten 3:1-Heimsieg feiern. Mit dieser eindrucksvollen Aufholjagd demonstrierten die Mitterndorfer ihre Stärke und Teamgeist, während die SG Hinterbrühl/Gießhübl trotz der frühen Führung das Spiel nicht für sich entscheiden konnte.

2. Klasse Ost-Mitte: Mitterndorf : Hinterbrühl/Gießhübl - 3:1 (0:0)

76 Marco Srba 3:1

75 Marcel Mottl 2:1

48 Marco Srba 1:1

46 Julius Leger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.