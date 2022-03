In Unterzahl: Achau demontiert Brunn/Geb. II

Details Sonntag, 13. März 2022 02:17

2. Klasse Ost-Mitte: Knapp 60 Fans kamen zum Heimspiel des SC Achau gegen die zweite Mannschaft des SC Brunn/Gebirge. Mit 1:5 verlor die Zweitvertretung von Brunn/Geb. am vergangenen Samstag deutlich gegen Achau. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SC Achau hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte der SC Brunn/Geb. II das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Achaus Stefan Wagner brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Nils Heissenberger beförderte das Leder zum 1:1 von Brunn/Geb. II in die Maschen (17.). In Minute 36 sah Markus Weinhofer nach einer Tätlichkeit die Rote Karte - Achau nur noch mit zehn Mann am Platz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Kantersieg in Unterzahl

In den zweiten 45 Minuten drückten die Gastgeber auf das Gaspedal und erzielten auch die nötigen Treffer. Für das zweite Tor von Achau war Vincent Krumpel verantwortlich, der in der 68. Minute das 2:1 besorgte. Florian Sostek schoss die Kugel zum 3:1 für den Gastgeber über die Linie (73.). Michael Petkovits beseitigte mit seinen Toren (76./83.) die letzten Zweifel am Sieg des SC Achau. Am Ende kam Achau gegen den SC Brunn/Geb. II zu einem verdienten Sieg.

Der SC Achau sprang mit diesem Erfolg auf den dritten Platz. Mit 44 geschossenen Toren gehört Achau offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Ost-Mitte. Der SC Achau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Achau zehn Siege, ein Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.

Bei Brunn/Geb. II präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Der Gast führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der SC Brunn/Geb. II verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Mit insgesamt 31 Zählern befindet sich der SC Achau voll in der Spur. Die Formkurve von Brunn/Geb. II dagegen zeigt nach unten.

Achau tritt am kommenden Sonntag bei der Reserve des ASK Ebreichsdorf an, der SC Brunn/Geb. II empfängt am selben Tag den VfB Mödling.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Achau – SC Brunn/Geb. II, 5:1 (1:1)

9 Stefan Wagner 1:0

17 Nils Heissenberger 1:1

68 Vincent Krumpel 2:1

73 Florian Sostek 3:1

76 Michael Petkovits 4:1

83 Michael Petkovits 5:1