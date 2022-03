Souveräner Erfolg des SC Siebenhirten/Wien beim SC Moosbrunn

Details Sonntag, 20. März 2022 01:13

2. Klasse Ost-Mitte: Am Samstag wollten rund 60 Fans beim Spiel der 17. Runde in Moosbrunn dabei sein und sahen einen klaren Erfolg der Gästemannschaft. Durch ein 3:0 holte sich Siebenhirten/Wien drei Punkte bei Moosbrunn und überholte den Gegner auch in der Tabelle. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 2:2 trennten sich die Teams.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Natapong Prompa brachte den SC Moosbrunn per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 54. und 77. Minute vollstreckte. Das 1:0 erzielte Prompa durch einen direkten Freistoß-Treffer, das 2:0 vom Elfmeterpunkt aus. Die Gäste legten in der 87. Minute durch Fabien Damböck zum 3:0 nach. Letzten Endes ging Siebenhirten/Wien im Duell mit Moosbrunn als Sieger hervor.

Siebenhirten überholt Moosbrunn

Sechs Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat der SC Moosbrunn momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte das Heimteam kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Mit acht Siegen weist die Bilanz des SC Siebenhirten/Wien genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Durch den klaren Erfolg über Moosbrunn ist Siebenhirten/Wien weiter im Aufwind.

Der SC Siebenhirten/Wien ist jetzt mit 25 Zählern punktgleich mit dem SC Moosbrunn und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 32:21 auf dem achten Platz.

Am nächsten Sonntag reist Moosbrunn zum SC Lanzendorf, zeitgleich empfängt Siebenhirten/Wien den SV Mitterndorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Moosbrunn – SC Siebenhirten/Wien, 0:3 (0:0)

54 Natapong Prompa 0:1

77 Natapong Prompa 0:2

87 Fabien Damboeck 0:3