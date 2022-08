Achau deklassiert Lanzendorf

Details Samstag, 13. August 2022 01:27

2. Klasse Ost-Mitte: Startschuss in die neue Saison in Lanzendorf mit dem Duell des SC Lanzendorf gegen den SC Achau. Rund 70 Fans kamen zum Sportzentrum nach Lanzendorf. Der SC Lanzendorf konnte Achau zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:6.

In der 14. Minute lenkte Gerrit Rodiek den Ball zugunsten des SC Achau ins eigene Netz. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (32.) markierte Michael Petkovits wenig später seinen zweiten Treffer (39.). Das überzeugende Auftreten von Achau fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Klare Angelegenheit für die Gäste aus Achau

Mit dem 4:0 von Tobias Sostek für den SC Achau war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Markus Sostek baute den Vorsprung von Achau in der 58. Minute sogar noch auf 5:0 aus. Stefan Frank besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SC Achau (73.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Achau bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Lanzendorf – SC Achau, 0:6 (0:3)

73 Stefan Frank 0:6

58 Markus Sostek 0:5

50 Tobias Sostek 0:4

39 Michael Petkovits 0:3

32 Michael Petkovits 0:2

14 Eigentor durch Gerrit Rodiek 0:1