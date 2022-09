Ebergassing glückt nur der Ehrentreffer bei Ebreichsdorf II

Details Sonntag, 11. September 2022 00:36

2. Klasse Ost-Mitte: Die Reserve von Ebreichsdorf führte Ebergassing vor rund 60 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 8:1 vor. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der ASK Ebreichsdorf II als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Amel Sistek verantwortlich (12.). Ebreichsdorf II erzielte in der 16. Minute das 2:0 durch Emir Han Özdemir. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ebreichsdorf II, als Özdemir das 3:0 besorgte (26.). Der SC Ebergassing ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des ASK Ebreichsdorf II. Ebergassings Süleyman Sener sah nach 50 Minuten Gelb-Rot (Foul). In der 58. Minute legte Özdemir zum 4:0 nach. Der fünfte Streich des ASK Ebreichsdorf II war Mert Bahcivan vorbehalten (63.). In der Schlussphase gelang Aleksandar Radoicic noch der Ehrentreffer für Ebergassing (79.). Den Vorsprung von Ebreichsdorf II ließ Sinan Geveze in der 83. Minute anwachsen. Der ASK Ebreichsdorf II schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 8:1 durch Özdemir weiter in die Höhe. Mit dem Spielende fuhr der ASK Ebreichsdorf II einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SC Ebergassing klar, dass gegen Ebreichsdorf II heute kein Kraut gewachsen war.

Fünfmal Özdemir

Ebreichsdorf II belegt momentan mit vier Punkten den elften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 12:12 ausgeglichen. Nach einem Unentschieden und drei Niederlagen steht endlich der erste Saisonsieg für den ASK Ebreichsdorf II. Nur einmal ging Ebreichsdorf II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Ebergassing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Gäste knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 18 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Ebergassing in dieser Saison. Der SC Ebergassing verliert weiter an Boden und bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Der ASK Ebreichsdorf II tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. an. Zwei Tage später empfängt Ebergassing die SG Hinterbrühl/Gießhübl.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Ebreichsdorf II – SC Ebergassing, 8:1 (3:0)

86 Emir Han Oezdemir 8:1

83 Sinan Geveze 7:1

79 Aleksandar Radoicic 6:1

78 Emir Han Oezdemir 6:0

63 Mert Bahcivan 5:0

58 Emir Han Oezdemir 4:0

26 Emir Han Oezdemir 3:0

16 Emir Han Oezdemir 2:0

12 Amel Sistek 1:0