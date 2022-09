Doppelschlag von Ebreichsdorfs Djudic trifft Brunn/Geb. II hart

Details Samstag, 17. September 2022 00:06

2. Klasse Ost-Mitte: Knapp 40 Zuschauer kamen nach Brunn/Gebirge und wollten das Spiel gegen den ASK Ebreichsdorf II mitverfolgen. Die Zweitvertretung von Ebreichsdorf drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 5:2-Erfolg gegen die Reserve von Brunn/Geb.

In der ersten halben Stunde fielen keine Tore. Für das erste Tor sorgte Christoph Lorinson. In der 36. Minute traf der Spieler des SC Brunn/Geb. II ins Schwarze. Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Brunn/Geb. II musste dann den Treffer von Tobias Ruscher zum 1:1 hinnehmen (72.). Lucas Tretthahn brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SC Brunn/Geb. II über die Linie (80.). Für Brunn/Geb. II nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Stefan Djudic drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (84./86.) und sicherte dem ASK Ebreichsdorf II einen Last-Minute-Sieg. Laszlo Somlyo (91.) und Daniel Walia (92.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Ebreichsdorf II. Am Ende verbuchte der ASK Ebreichsdorf II gegen den SC Brunn/Geb. II einen Sieg.

Trefferreiche Schlussphase

Brunn/Geb. II hat zehn Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Brunn/Geb. II bei. Die Situation bei Brunn/Geb. II bleibt angespannt. Gegen Ebreichsdorf II kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Dreier sprang der ASK Ebreichsdorf II auf den achten Platz der 2. Klasse Ost-Mitte. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten.

Während der SC Brunn/Geb. II am kommenden Samstag die SG Hinterbrühl/Gießhübl empfängt, bekommt es Ebreichsdorf II am selben Tag mit dem SC Siebenhirten/Wien zu tun.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – ASK Ebreichsdorf II, 2:5 (1:0)

92 Daniel Walia 2:5

91 Laszlo Somlyo 2:4

86 Stefan Djudic 2:3

84 Stefan Djudic 2:2

80 Lucas Tretthahn 2:1

72 Tobias Ruscher 1:1

36 Christoph Lorinson 1:0