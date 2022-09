Lanzendorf verliert auch gegen Moosbrunn

Details Sonntag, 18. September 2022 00:59

2. Klasse Ost-Mitte: Rund 55 Fans kamen zu diesem Spiel der 6. Runde nach Moosbrunn. Der SC Moosbrunn holte den ersten Saisonsieg gegen Lanzendorf durch einen 3:1-Erfolg. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Moosbrunn die Nase vorn.

Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Daniel Pelic brachte den SC Lanzendorf aber dann in der 38. Minute nach vorn. Den Freudenjubel des Schlusslichts machte Marko Misic zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (41.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Moosbrunns Enes Öztürk zum 2:1 (44.). Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit dem 3:1 sicherte Misic dem SC Moosbrunn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (50.). In den 90 Minuten war Moosbrunn im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Lanzendorf und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Lanzendorf nach der dritten Pleite in Folge Letzter

Der SC Moosbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Erfolg verließ Moosbrunn den zwölftenTabellenrang. Nur einmal ging der SC Moosbrunn in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 21 Gegentreffern ist der SC Lanzendorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Moosbrunn gerät Lanzendorf immer weiter in die Bredouille. Mit nur fünf Treffern stellt der SC Lanzendorf den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Ost-Mitte. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Lanzendorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der SC Lanzendorf verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Moosbrunn beim SV Zwölfaxing an, während Lanzendorf einen Tag zuvor den VfB Mödling empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Moosbrunn – SC Lanzendorf, 3:1 (2:1)

50 Marko Misic 3:1

44 Enes Oeztuerk 2:1

41 Marko Misic 1:1

38 Daniel Pelic 0:1