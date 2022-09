Doppelpack von Wirth reicht Hinterbrühl/G. gegen Brunn/Geb. II nicht

Details Sonntag, 25. September 2022 00:58

2. Klasse Ost-Mitte: Die Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. und die SG Hinterbrühl/Gießhübl boten den rund 90 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Paul Kovaricek brachte Brunn/Geb. II in der 35. Spielminute per Strafstoß in Führung. Die passende Antwort hatte Florian Wirth parat, als er in der 41. Minute zum Ausgleich traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der Treffer zum 2:1 sicherte Hinterbrühl/Gießhübl nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Wirth in diesem Spiel (54.). Doch in der Schlussphase schalteten die Gastgeber nochmal hoch. Lucas Tretthahn beförderte das Leder zum 2:2 des SC Brunn/Geb. II in die Maschen (72.). Dass die Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Christoph Lorinson, der in der 75. Minute zur Stelle war. In den 90 Minuten war Brunn/Geb. II im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die SG Hinterbrühl/Gießhübl und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Doppelschlag binnen drei Minuten brachte Heimsieg

Der SC Brunn/Geb. II klettert nach diesem Spiel auf den vierten Tabellenplatz. Die Offensive von Brunn/Geb. II in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Hinterbrühl/Gießhübl war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 22-mal schlugen die Angreifer des SC Brunn/Geb. II in dieser Spielzeit zu. Die Saison von Brunn/Geb. II verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SC Brunn/Geb. II, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Die SG Hinterbrühl/Gießhübl besetzt momentan mit zehn Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 13:13 ausgeglichen. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Die Leistungskurve von Hinterbrühl/Gießhübl zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Am kommenden Freitag trifft Brunn/Geb. II auf den SV Mitterndorf (19:00 Uhr), die SG Hinterbrühl/Gießhübl reist tags darauf zum SC Siebenhirten/Wien (15:30 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – SG Hinterbrühl/Gießhübl, 3:2 (1:1)

75 Christoph Lorinson 3:2

72 Lucas Tretthahn 2:2

54 Florian Wirth 1:2

41 Florian Wirth 1:1

35 Paul Kovaricek 1:0