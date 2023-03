Ebreichsdorf II schießt Hinterbrühl/Gießhübl ab

Details Samstag, 25. März 2023 00:13

2. Klasse Ost-Mitte: Die Reserve von Ebreichsdorf erteilte Hinterbrühl/Gießhübl vor rund 90 Besuchern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den ASK Ebreichsdorf II. Ebreichsdorf II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die SG Hinterbrühl/Gießhübl einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Hinterbrühl/Gießhübl knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Der ASK Ebreichsdorf II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Trinkl traf in der sechsten Minute per Freistoß zur frühen Führung. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Ebreichsdorf II witterte seine Chance und Emir Han Özdemir schoss den Ball zum 2:0 ein (50.). Daniel Walia erwies dem ASK Ebreichsdorf II einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (56.). Ebreichsdorf II baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners aber weiter aus. Unglücksrabe Mathias Theuerer beförderte den Ball in der 60. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des ASK Ebreichsdorf II auf 3:0. Erneut traf der ASK Ebreichsdorf II und Özdemir stellte den Spielstand damit auf 4:0 (82.). Nach 87 Minuten sah Hinterbrühls Christopher Hülsmann Rot. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Benjamin Avanessian von der SG Hinterbrühl/Gießhübl in der 91. Minute. Auch in der Nachspielzeit kannte Ebreichsdorf II keine Gnade. Benjamin Supper markierte den fünften Treffer (93.). Der ASK Ebreichsdorf II überrannte Hinterbrühl/Gießhübl förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Drei Platzverweise, fünf Tore

Trotz der Niederlage belegt die SG Hinterbrühl/Gießhübl weiterhin den siebten Tabellenplatz. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte Ebreichsdorf II die Position im oberen Tabellendrittel. 56 Tore – mehr Treffer als der ASK Ebreichsdorf II erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Die Saison von Ebreichsdorf II verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der ASK Ebreichsdorf II nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Ebreichsdorf II scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Hinterbrühl/Gießhübl hat nächste Woche den VfB Mödling zu Gast. Am Samstag empfängt der ASK Ebreichsdorf II den SV Mitterndorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SG Hinterbrühl/Gießhübl – ASK Ebreichsdorf II, 0:5 (0:1)

93 Benjamin Supper 0:5

82 Emir Han Oezdemir 0:4

60 Eigentor durch Mathias Theuerer 0:3

50 Emir Han Oezdemir 0:2

6 Sebastian Trinkl 0:1

