Lanzendorf glückt gegen Perchtoldsdorf II nur der Ehrentreffer

2. Klasse Ost-Mitte: Vor einer Kulisse von 35 Zuschauern kam es am zweiten Spieltag der neuen Saison zum Duell des SC Lanzendorf und Perchtoldsdorf II. Der SC Lanzendorf blieb gegen die Zweitvertretung von Perchtoldsdorf chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche.

In der fünften Minute ging Perchtoldsdorf II durch einen Freistoß von Lukas Rapp in Führung. Selbiger traf eine Viertelstunde später per Elfmeter zum 2:0 (20.). Kurz vor der Pause war das Spiel praktisch entschieden. In ruhiges Fahrwasser brachte Perchtoldsdorf II sich, indem Karanezi Besnik das 3:0 erzielte (46.). Die Überlegenheit von Perchtoldsdorf II spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Doppelpack Lukas Rapp (Elfmeter) USCP, Ticker-Reporter

Überlegene Gäste

Auch kurz nach Wiederbeginn klingelte es erneut. Perchtoldsdorf II schraubte das Ergebnis in der 47. Minute mit dem 4:0 durch Maximilian Bouvier in die Höhe. Pavel Wrona baute den Vorsprung in der 66. Minute weiter aus. Yunus Aslan erzielte in der 73. Minute den Ehrentreffer für Lanzendorf. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Perchtoldsdorf II gegen den SC Lanzendorf.

Platz zwölf und 18 Punkte – so lautete die Bilanz von Lanzendorf in der abgelaufenen Saison.

Perchtoldsdorf II machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz sieben. Für Perchtoldsdorf II steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte.

Der SC Lanzendorf stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim SC Ebergassing vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Perchtoldsdorf II den SC Moosbrunn.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Lanzendorf – Perchtoldsdorf II, 1:5 (0:3)

73 Yunus Aslan 1:5

66 Pawel Wrona 0:5

47 Maximilian Bouvier 0:4

46 Karanezi Besnik 0:3

20 Lukas Rapp 0:2

5 Lukas Rapp 0:1

