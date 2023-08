Siebenhirten/Wien besiegt Münchendorf

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Etwa 100 Zuschauer kamen am Samstagnachmittag zum Duell des SC Siebenhirten/Wien und dem SC Münchendorf. Der SC Siebenhirten/Wien errang am Samstag einen 3:1-Sieg über den SC Münchendorf.

Die erste Viertelstunde belauerten sich die beiden Teams lediglich. David Joseph brachte seinen SC Siebenhirten dann in der 17. Minute nach vorn. Samet Haziri nutzte die Chance für Siebenhirten/Wien und beförderte in der 26. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Heimteams in die Kabine.

Vorentscheidung kurz nach der Pause

Für ruhige Verhältnisse sorgte Siebenhirten/Wien, als Turgay Baglan das 3:0 besorgte (51.). Der Münchendorfer Florian Schenk schoss in der 89. Minute das Tor zum 1:3. Schlussendlich verbuchte der SC Siebenhirten/Wien gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Zwar hat die Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt noch wenig Gewicht, doch wird man es bei Siebenhirten/Wien wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass der SC Siebenhirten/Wien mit diesem Sieg die letzte Position im Klassement abgegeben hat und nun auf Platz fünf steht.

Am Ende der vergangenen Saison hatte der SC Münchendorf 26 Punkte inne und erreichte damit den zehnten Rang.

Kommenden Sonntag (19:30 Uhr) tritt Siebenhirten/Wien bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl an. Als Nächstes steht der Münchendorf der Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. gegenüber (Dienstag, 19:30 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – SC Münchendorf, 3:1 (2:0)

89 Florian Schenk 3:1

51 Turgay Baglan 3:0

26 Samet Haziri 2:0

17 David Joseph 1:0

