Ebergassing kämpft sich zum Punkt gegen Lanzendorf

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Fast 100 Zuschauer sahen im Duell zwischen dem SC Ebergassing und dem SC Lanzendorf ein torreiches Remis. Der SC Lanzendorf hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 5:5 mit lediglich einem begnügen.

Fatih Cetinkaya machte in der 23. Minute das 1:0 des SC Ebergassing perfekt. In der 30. Minute brachte Srdjan Savic den Ball im Netz der Gastgeber unter und glich zum 1:1 aus. Aleksandar Grujic war kurz vor der Pause zur Stelle und markierte das 2:1 von Lanzendorf (37.). Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

4:1-Vorsprung reichte nicht

Mit einem schnellen Doppelpack (49./52.) zum 4:1 schockte Srdjan Savic Ebergassing. Wenige Minuten später verkürzte der SC Ebergassing durch einen Treffer von Mustafa Sahin auf 2:4 (58.). In Minute 61 bejubelte Ebergassing das 3:4 durch Sahin. Sebastian Schulak glich nur 60 Sekunden später zum 4:4 aus. Bosko Marinkovic brachte dem SC Lanzendorf nach 68 Minuten wieder die 5:4-Führung. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Lanzendorf in der 75. Minute, als Davor Krzanovic mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Roland Walczak lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem SC Ebergassing den 5:5-Ausgleich (79.). Schließlich gingen Ebergassing und der SC Lanzendorf mit einer Punkteteilung auseinander.

Beim SC Ebergassing präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Ebergassing ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Lanzendorf aus, sodass man nun auf dem elften Platz steht. Drei Spiele und noch kein Sieg: Lanzendorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der SC Ebergassing ist am Sonntag (11:00 Uhr) beim SC Moosbrunn zu Gast. Das nächste Spiel des SC Lanzendorf findet in zwei Wochen statt, wenn man am 09.09.2023 Moosbrunn empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Ebergassing – SC Lanzendorf, 5:5 (1:2)

79 Eigentor durch Roland Walczak 5:5

68 Bosko Marinkovic 4:5

62 Sebastian Schulak 4:4

61 Mustafa Sahin 3:4

58 Mustafa Sahin 2:4

52 Srdjan Savic 1:4

49 Srdjan Savic 1:3

37 Aleksandar Grujic 1:2

30 Srdjan Savic 1:1

23 Fatih Cetinkaya 1:0

