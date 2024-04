Wallsee verliert hoch gegen Statzendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 01:25

Gebietsliga West: Die ASV Statzendorf erteilte dem SCU Wallsee vor rund 140 Besuchern eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Statzendorf. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der ASV Statzendorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Statzendorf gegen Wallsee mit 1:0 die Nase vorn.

Zunächst fanden die Gäste schneller den Weg zum Erfolg. Asim Zec brachte den SCU Wallsee in der elften Minute in Front. Doch die Heimischen ließen das nicht lange auf sich sitzen. Benjamin Kikinger trug sich in der 25. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Nach der Pause drehte der Gastgeber auf

Kikinger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). Richard Vanek schoss die Kugel nur wenig später zum 3:1 für die ASV Statzendorf über die Linie (63.). Florian Kerzig beseitigte mit seinen Toren (71./73.) die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber. Paul Rosenberger legte in der 75. Minute zum 6:1 für Statzendorf nach. Letztlich feierte die ASV Statzendorf gegen Wallsee nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:1-Heimsieg.

Statzendorf behauptet nach dem Erfolg über den SCU Wallsee den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der ASV Statzendorf ist die funktionierende Defensive, die erst 21 Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute die ASV Statzendorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Statzendorf elf Siege, drei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Statzendorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die ASV Statzendorf gerät Wallsee immer weiter in die Bredouille. Sechs Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat der SCU Wallsee momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Wallsee nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für Statzendorf ist der SC Hainfeld (Samstag, 16:30 Uhr). Der SCU Wallsee misst sich am selben Tag mit dem TSV Meisl Grein (18:30 Uhr).

Gebietsliga West: ASV Statzendorf – SCU Wallsee, 6:1 (1:1)

75 Paul Rosenberger 6:1

73 Florian Kerzig 5:1

71 Florian Kerzig 4:1

63 Richard Vanek 3:1

60 Benjamin Kikinger 2:1

25 Benjamin Kikinger 1:1

11 Asim Zec 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.