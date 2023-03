SC Edelstal: „Eine Mannschaft aus den Top Fünf schlagen“

Details Donnerstag, 02. März 2023 12:20

In der vergangenen Spielzeit noch ein regelrechtes Abschussfeuer gewesen, rehabilitierte sich der SC Edelstal in der Hinrunde der Saison 2022/23 und lieferte durchaus ansprechende Leistungen ab. Mit dem neunten Tabellenrang in der 2. Klasse Ost resümiert der Trainer der Edelstaler Ratislav Hevessy den Herbst im ligaportal.at Gespräch mit Zufriedenheit und blickt positiv ins Frühjahr.

Das gesetzte Ziel, der siebente Tabellenrang wurde knapp nicht erreicht, dennoch weiß Hevessy, das richtig einzuordnen. „Wir haben bis auf ein, zwei Ausrutscher, wie z.B. gegen Hof/Leitha in der letzten Runde, durchwegs gute Leistungen abgeliefert. Höhepunkt war der Sieg gegen Stixneusiedl, wo wir seit Jahren wieder einmal gewinnen konnten. Mit der Einstellung und Trainingsmoral bin ich sehr zufrieden, wir brillieren durch unsere Mannschaftsleistung, Stars gibt es bei uns nicht“, bekräftigt Hevessy.

Dünne Kaderdecke sorgt für Probleme

Als einziges Manko macht der Trainer den ziemlich dünnen Kader aus. „Wenn vom Kernkader zwei bis drei Spieler ausfallen, können wir das nicht kompensieren. Wir müssen dann aus Spielern der Reserve schöpfen und da ist der Qualitätsunterschied schon größer“, so Hevessy. Dass nach dem schwachen Saisonstart, das Ruder umgedreht werden konnte, resultiert er aus einer Taktikumstellung. So kam diese Adaptierung für den Trainer unverhofft, wie er beschreibt: „Wir haben das System von einer Vierer-, auf eine Dreierkette umgestellt und statt mit einem, dann mit zwei Stürmern agiert. Plötzlich haben wir angefangen gut zu punkten. Ich habe das eigentlich nicht erhofft, weil ich eigentlich ein Anhänger der Viererkette bin.“

Mit Nico Glock angelte sich der SC Edelstal einen jungen hungrigen Spieler, der sich in den letzten Jahren mit Verletzungen herumplagte und sich erst im Dezember einer Hüftoperation unterziehen musste. Hevessy hält bereits jetzt große Stücke auf ihn, weil er trotz seiner jungen Jahre schon reichlich Erfahrung mitbringt und noch dazu ein Edelstaler ist. „Seine Einstellung ist top, er ist bei jedem Training da. Er befindet sich zwar wegen seiner Hüft-OP im Aufbautraining, aber mit der Professionalität, die er an den Tag legt, ist er ein echter Gewinn für die Mannschaft. Man sieht, dass er in Neusiedl eine super fußballerische Ausbildung genossen hat. Zudem ist er charakterlich ein super Kerl“, lobt der Trainer seinen Schützling in höchsten Tönen.

Top 7 bleibt Zielsetzung

Die Vorbereitungsspiele wurden allesamt gegen slowakische Gegner am Kunstrasen in Bratislava absolviert. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage konnte sich der SC Edelstal gegen niveaugleiche Mannschaften messen. „Die Leistungen waren gut, es warten jetzt noch zwei Vorbereitungsmatches und dann geht es schon los. Wir streben den siebenten Platz an und ein von mir vielleicht persönliches Ziel ist es eine Mannschaft aus den Top Fünf zu schlagen“, beschreibt Hevessy die Zielsetzung für die Rückrunde.

