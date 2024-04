Kein Sieger im Topspiel zwischen Fischamend und Kleinneusiedl

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:49

2. Klasse Ost: Der ATSV Fischamend und der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete vor einer Traumkulisse von 800 Zuschauern mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Lange Zeit belauerten sich beide Mannschaften und wollten keine Fehler begehen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christoph Murr sein Team in der 39. Minute. Er verwandelte einen Strafstoß zur Führung. Kurz vor der Pause traf Andreas Lunzer für den ASK Kleinneusiedl (42.) zum 0:2. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Ilic-Treffer sichert das Remis

Die Heimelf wollte die drohende Niederlage aber nicht akzeptieren. Für das 1:2 von Fischamend zeichnete Fabian Bayer verantwortlich (75.). Die komfortable Halbzeitführung von Kleinneusiedl hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Uros Ilic schoss den Ausgleich in der 85. Spielminute. Der Gast ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der ATSV Fischamend noch ein Unentschieden.

Fischamend bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Offensiv stechen die Gastgeber in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 53 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur zweimal gab sich der ATSV Fischamend bisher geschlagen. Fischamend erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa den ersten Platz in der Tabelle ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ASK Kleinneusiedl stets gesorgt, mehr Tore als Kleinneusiedl (57) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Ost. Der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. In den letzten fünf Partien rief der ASK Kleinneusiedl konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Der ATSV Fischamend tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:30 Uhr, beim FK Quick Logistics Hainburg an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Kleinneusiedl den USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa, 2:2 (0:2)

85 Uros Ilic 2:2

75 Fabian Bayer 1:2

42 Andreas Lunzer 0:2

39 Christoph Murr 0:1

