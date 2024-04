Ein sehr Spannendes Game.

Spielberichte

Details Montag, 15. April 2024 20:02

Spannendes Match endet mit knappem Sieg für USC Wilfleinsdorf

Am Samstag, den 4. November 2023, fand das mit Spannung erwartete Fußballspiel zwischen SG Sarasdorf / Stixneusiedl und USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf statt. In einer hart umkämpften Partie, die erst in den letzten Minuten entschieden wurde, konnte sich der Gast USC Wilfleinsdorf mit einem knappen 1:0 durchsetzen. Trotz eines ausgeglichenen Spiels über die meiste Zeit, sorgte ein spätes Tor für die Entscheidung und ließ die Gäste jubeln.

Ein ausgeglichenes Spiel mit spätem Höhepunkt

Das Spiel begann pünktlich um 14:00 Uhr, und beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen. Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von einem Abtasten beider Teams, wobei sich keine der Mannschaften klare Vorteile erarbeiten konnte. Die Heimmannschaft Sarasdorf / Stixneusiedl und die Gäste aus Wilfleinsdorf begegneten sich auf Augenhöhe, was zu einem spannenden Schlagabtausch führte. Trotz einiger vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten blieben Tore im0eine

2. Klasse Ost: Sarasdorf / Stixneusiedl : Wilfleinsdorf - 0:1 (0:0)

76 Martin Roedler 0:1

