SV Prellenkirchen erringt knappen Sieg gegen SC Rohrau/Gerhaus

In einem packenden Spiel sicherte sich der SV Prellenkirchen einen knappen 2:1-Sieg gegen den SC Rohrau/Gerhaus. Die Partie, die über die volle Distanz von 93 Minuten inklusive Nachspielzeit ging, bot den Zuschauern einige spannende Momente und entscheidende Wendungen. Bereits in der ersten Halbzeit setzten die Prellenkirchner ein starkes Zeichen, doch der SC Rohrau/Gerhaus ließ nicht locker und sorgte im zweiten Durchgang für einen nervenaufreibenden Schlagabtausch.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Der Spielbeginn gehörte eindeutig den Gastgebern von SV Prellenkirchen, die bereits in der 12. Minute durch einen Treffer von Fabian Hruby in Führung gingen. Dieses frühe Tor zeigte die Entschlossenheit der Prellenkirchner, das Spiel zu dominieren und die Punkte zu Hause zu behalten. Der Sportverein Prellenkirchen spielte mit einer Mischung aus Druck und Präzision, die den Gästen aus Rohrau/Gerhaus in der ersten Halbzeit wenig Spielraum ließ. Mit einem Halbzeitstand von 1:0 gingen die Teams in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch erhöhte.

Spannende zweite Halbzeit mit Wendungen

Kurz nach der Pause änderte sich das Blatt, als der SC Rohrau/Gerhaus in der 56. Minute durch Matteo Falco Dürr den Ausgleich erzielte. Dieses Tor zum 1:1 sorgte für neue Dynamiken im Spiel und zeigte die Entschlossenheit des SC Rohrau/Gerhaus, sich nicht so leicht geschlagen zu geben. Die Gäste drängten auf den Führungstreffer, was das Spiel offener und die Angriffe beider Teams gefährlicher machte.

Doch der SV Prellenkirchen hatte das letzte Wort. In der 59. Minute gelang es Lukas Patzschke, den Ball im Netz der Gäste zu versenken und somit den Endstand von 2:1 zu sichern. Dieses Tor, nur wenige Minuten nach dem Ausgleichstreffer, zeigte die Resilienz und den Kampfgeist der Prellenkirchner, die sich trotz des Drucks von SC Rohrau/Gerhaus durchsetzen konnten.

Die verbleibenden Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Mannschaften, doch keine weiteren Tore fielen. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 93 Minuten abpfiff, war die Freude bei den Spielern und Fans des SV Prellenkirchen groß. Der knappe Sieg unterstreicht die Fähigkeit des Teams, in entscheidenden Momenten zu bestehen und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenpositionen zu sammeln.

