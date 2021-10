Hundsheim siegt auch beim SC Rohrau/G.

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:19

2. Klasse Ost: Hundsheim stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem SC Rohrau/G. vor rund 70 Zuschauern mit einem 6:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Damit wurde der SV Hundsheim der Favoritenrolle vollends gerecht.

Florin-Sebastian Veresteanu brachte Rohrau in der 16. Minute ins Hintertreffen. Marian Timm versenkte die Kugel zum 2:0 für Hundsheim (25.) Lubomir Gogolak überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Gäste (36.). Der dominante Vortrag des Ligaprimus im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Mattes trifft doppelt

Der SV Hundsheim baute die Führung aus, indem Christoph Mattes zwei Treffer nachlegte (56./64.). Lukas Ankhelyi stellte schließlich in der 88. Minute den 6:0-Sieg für Hundsheim sicher. Schlussendlich setzte sich der SV Hundsheim mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Mit zehn Zählern aus neun Spielen steht der SC Rohrau/Gerhaus momentan im Mittelfeld der Tabelle. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gastgebern, was in den 29 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der SC Rohrau/G. momentan auf dem Konto. Die Lage von Rohrau bleibt angespannt. Gegen Hundsheim musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SV Hundsheim passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. 36 Tore – mehr Treffer als Hundsheim erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ost. Die Saison des SV Hundsheim verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Hundsheim zu besiegen.

Kommende Woche tritt der SC Rohrau/Gerhaus beim SV Stixneusiedl/Gallbrunn an (Sonntag, 15:30 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt der SV Hundsheim Heimrecht gegen den SC Au/L.

2. Klasse Ost: SC Rohrau/Gerhaus – SV Hundsheim, 0:6 (0:3)

16 Florin-Sebastian Veresteanu 0:1

25 Marian Timm 0:2

36 Lubomir Gogolak 0:3

56 Christoph Mattes 0:4

64 Christoph Mattes 0:5

88 Lukas Ankhelyi 0:6

