Zwölf-Tore-Spektakel zwischen Wilfleinsdorf und Stixneusiedl

2. Klasse Ost: Die über 100 Zuschauer kamen am Samstag in Wilfleinsdorf voll auf ihre Kosten. Gegen den USC Wilfleinsdorf holte sich der SV Stixneusiedl/Gallbrunn eine 5:7-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Wilfleinsdorf die Nase vorn.

Der SV Stixneusiedl erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Juray Török traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Tomas Nagy schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den USC Wilfleinsdorf (12./21.) auf 2:1. Laszlo Simon versenkte die Kugel zum 3:1 für Wilfleinsdorf (28.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Stixneusiedls Török noch das 2:3 (41.). Johann Pany glich nur wenig später für den SV Stixneusiedl/Gallbrunn zum 3:3 aus (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Hattrick von Simon beschert Wilfleinsdorf den dritten Sieg in Folge

Jakub Hoffmann schoss für den SV Stixneusiedl in der 51. Minute das vierte Tor und brachte sein Team so mit 4:3 in Front. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Simon mit den Treffern (66./77./79.) zum 6:4 für den USC Wilfleinsdorf. Semir Kapic vollendete zum elften Tagestreffer in der 83. Spielminute. Mit dem zweiten Treffer von Pany rückte Stixneusiedl wieder ein wenig an Wilfleinsdorf heran (86.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der USC Wilfleinsdorf den SV Stixneusiedl/Gallbrunn 7:5.

Die drei Zähler katapultierten Wilfleinsdorf in der Tabelle auf Platz vier. Das Heimteam ist seit vier Spielen unbezwungen.

Beim SV Stixneusiedl präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Stixneusiedl verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang. Die Situation beim SV Stixneusiedl/Gallbrunn bleibt angespannt. Gegen den USC Wilfleinsdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Wilfleinsdorf tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 19:30 Uhr, beim ATSV Fischamend an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt der SV Stixneusiedl den Sarasdorf/T. SC.

2. Klasse Ost: USC Wilfleinsdorf – SV Stixneusiedl/Gallbrunn, 7:5 (3:3)

86 Johann Pany 7:5

83 Semir Kapic 7:4

79 Laszlo Simon 6:4

77 Laszlo Simon 5:4

66 Laszlo Simon 4:4

51 Jakub Hoffmann 3:4

43 Johann Pany 3:3

41 Juray Toeroek 3:2

28 Laszlo Simon 3:1

21 Tomas Nagy 2:1

12 Tomas Nagy 1:1

1 Juray Toeroek 0:1