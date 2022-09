Siebenfacher Ankhelyi: Hundsheim gewinnt gegen Hainburg zweistellig

Details Samstag, 17. September 2022 00:13

2. Klasse Ost: Mit 180 Zuschauern war der Sportplatz des SV Hundsheim gut gefüllt. Der SV Hundsheim stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem FK Hainburg mit einem 13:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Hundsheim setzte sich standesgemäß gegen den FK Hainburg durch.

Für das 1:0 und 2:0 war Lukas Ankhelyi verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (8., Hand-Elfmeter/21.). Marian Timm gelang ein Doppelpack (23./31.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Der SV Hundsheim baute die Führung aus, indem Ankhelyi zwei Treffer nachlegte (37./41.). Die Hintermannschaft von Hainburg glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwanden die Gäste mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine.

Sieben Tore von Ankhelyi

Den Vorsprung von Hundsheim ließ Marian Timm in der 51. Minute anwachsen. Ankhelyi schraubte das Ergebnis in der 53. Minute mit dem 8:0 für das Heimteam in die Höhe. Kristian Brunczvik (60.), Emrah Akguenduez (70.) und Lukas Ankhelyi (75.) sorgten für weitere Treffer der Hausherren. In der Schlussphase gelang Mustafa Emirhasan noch der Ehrentreffer für den FK Hainburg (85.). Ankhelyi führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 12:1 war er schon das siebte Mal an diesem Tag erfolgreich (88.). Hundsheims Nihat Tekgündüz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 13:1 (89.). Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters Michael Weber fuhr der SV Hundsheim einen exorbitant hohen Sieg ein und der FK Hainburg trat mit einer 1:13-Abfuhr die Heimreise an.

Mit dem souveränen Sieg gegen Hainburg festigte Hundsheim die zweite Tabellenposition. Mit nur drei Gegentoren hat der SV Hundsheim die beste Defensive der 2. Klasse Ost. Hundsheim ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet fünf Siege und ein Unentschieden.

Mit 22 Gegentreffern ist der FK Hainburg die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Der FK Hainburg steht nach sechs Spieltagen auf der letzten Tabellenposition. Die Ausbeute der Offensive ist bei Hainburg verbesserungswürdig, was man an den erst vier geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Hainburg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Misere des FK Hainburg hält an. Insgesamt kassierte der FK Hainburg nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Am nächsten Freitag reist der SV Hundsheim zum SV Prellenkirchen, zeitgleich empfängt Hainburg den ASV Petronell.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – FK Hainburg, 13:1 (6:0)

89 Nihat Tekguenduez 13:1

88 Lukas Ankhelyi 12:1

85 Mustafa Emirhasan 11:1

75 Lukas Ankhelyi 11:0

70 Emrah Akguenduez 10:0

60 Kristian Brunczvik 9:0

53 Lukas Ankhelyi 8:0

51 Marian Timm 7:0

41 Lukas Ankhelyi 6:0

37 Lukas Ankhelyi 5:0

31 Marian Timm 4:0

23 Marian Timm 3:0

21 Lukas Ankhelyi 2:0

8 Lukas Ankhelyi 1:0