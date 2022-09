Kein Sieger im Duell Petronell gegen Edelstal

Details Montag, 19. September 2022 00:39

2. Klasse Ost: Vor rund 50 Fans trafen sich am Sonntag der ASV Petronell und der SC Edelstal. Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des ASV Petronell gegen den SC Edelstal. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Die ersten 45 Minuten waren durchaus ausgeglichen, aber mit wenig Höhepunkten. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach der Pause zeigten sich die Gastgeber zunächst offensivstark. Jan Juska brachte Petronell aber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 50. und 63. Minute vollstreckte. Doch die Gastgeber wollten sich noch nicht geschlagen geben. Edelstal musste den Treffer von Jan Marcin zum 1:2 hinnehmen (67.). Kurz vor Ende der Partie war es Alp Mert Sara, der den ASV Petronell rettete und den Ausgleich markierte (87.). Nach einer deutlichen Führung wähnte der SC Edelstal die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch die Heimmannschaft stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Sara-Treffer sichert Last-Minute-Remis

Petronell machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. Nur einmal ging der ASV Petronell in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Edelstal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste rangieren mit vier Zählern auf dem elften Platz des Tableaus. Der letzte Dreier liegt für den SC Edelstal bereits drei Spiele zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Freitag tritt Petronell beim FK Hainburg an, während Edelstal zwei Tage später den SC Au/L. empfängt.

2. Klasse Ost: ASV Petronell – SC Edelstal, 2:2 (0:0)

87 Alp Mert Sara 2:2

67 Jan Marcin 1:2

63 Jan Juska 0:2

50 Jan Juska 0:1