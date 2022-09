Petronells Marcin schnürt Doppelpack gegen den FK Hainburg

Details Samstag, 24. September 2022 00:02

2. Klasse Ost: Rund 50 Fans wollten das Spiel der 7. Runde mitverfolgen. Durch ein 3:1 holte sich der ASV Petronell drei Punkte beim FK Hainburg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASV Petronell heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Der FK Hainburg geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Jan Marcin das schnelle 1:0 für Petronell erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Nico Schindler den Vorsprung des ASV Petronell auf 2:0. Marcin überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Gäste (27.) und machte seinen Doppelpack perfekt. Petronell dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Juraj Sedlacek beförderte das Leder kurz nach dem Seitenwechsel zum 1:3 von Hainburg über die Linie (47.). Obwohl dem ASV Petronell nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FK Hainburg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Hainburg weiter sieglos

25 Tore kassierte der FK Hainburg bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Ost. Die Heimmannschaft bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Ausbeute der Offensive ist bei Hainburg verbesserungswürdig, was man an den erst fünf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Situation des FK Hainburg ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Petronell handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein.

Der ASV Petronell macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sieben. Am liebsten teilt Petronell die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies.

Der FK Hainburg stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC Au/L. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der ASV Petronell den SV Prellenkirchen.

2. Klasse Ost: FK Hainburg – ASV Petronell, 1:3 (0:3)

47 Juraj Sedlacek 1:3

27 Jan Marcin 0:3

14 Nico Schindler 0:2

9 Jan Marcin 0:1