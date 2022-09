Klatsche für Rohrau/G. bei Höflein

Details Montag, 26. September 2022 00:03

2. Klasse Ost: Der SC Höflein hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SC Rohrau/Gerhaus vor etwa 100 Besuchern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für Höflein. Der SC Höflein setzte sich standesgemäß gegen den SC Rohrau/G. durch.

Nach der anfänglichen Abtastphase konnten die Gastgeber dann den Bann brechen. Andrej Gendiar brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Höflein über die Linie (19.). In der 35. Minute erhöhte Rudolf Skrobak auf 2:0 für das Heimteam. Mit der Führung für den SC Höflein ging es in die Kabine. Auch nach der Pause änderte sich an der Dominanz der Heimelf nichts. Gendiar gelang ein Doppelpack (49./65.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Letztlich kam Höflein gegen Rohrau zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Gendiar-Dreierpack und Sprung auf Platz zwei

Mit dem Zu-null-Sieg festigte der SC Höflein die Position im oberen Tabellendrittel und liegt nun sogar auf Rang zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Höflein ist die funktionierende Defensive, die erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich Höflein bisher geschlagen. Der SC Höflein ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Defensivabteilung des SC Rohrau/Gerhaus knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter im Schlamassel stecken. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Rohrau/G. alles andere als positiv. Nur einmal ging Rohrau in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Höflein stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SV Stixneusiedl/Gallbrunn vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Rohrau/Gerhaus den SC Edelstal.

2. Klasse Ost: SC Höflein – SC Rohrau/Gerhaus, 4:0 (2:0)

65 Andrej Gendiar 4:0

49 Andrej Gendiar 3:0

35 Rudolf Skrobak 2:0

19 Andrej Gendiar 1:0