Punkteteilung zwischen Stixneusiedl und Hundsheim

2. Klasse Ost: Um die 80 Besucher kamen zu diesem Spiel der 12. Runde nach Stixneusiedl. Das Spiel vom Sonntag zwischen dem SV Stixneusiedl und Hundsheim endete mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Über zwanzig Minuten lang blieb auf beiden Seiten das Konto leer. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Tahir Kokollari sein Team des SV Stixneusiedl in der 23. Minute. Aus der Ruhe ließ sich der SV Hundsheim nicht bringen. Lukas Ankhelyi erzielte wenig später den Ausgleich (24.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Valentin Brkic für Stixneusiedl zur Führung (42.). Den Freudenjubel der Gastgeber machte Florin-Sebastian Veresteanu zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der SV Stixneusiedl/Gallbrunn witterte seine Chance und Juray Török schoss den Ball zum 3:2 ein (50.). In der 61. Minute sicherte Ankhelyi seiner Mannschaft mit dem neuerlichen Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes wurde in der Begegnung des SV Stixneusiedl mit Hundsheim kein Sieger gefunden.

Punkteteilung trotz Doppelpack von Ankhelyi

Stixneusiedl belegt mit 20 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SV Stixneusiedl/Gallbrunn derzeit auf dem Konto.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV Hundsheim in der Tabelle auf Platz fünf. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Zuletzt lief es erfreulich für Hundsheim, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SV Stixneusiedl tritt am kommenden Sonntag beim ASV Petronell an, der SV Hundsheim empfängt am selben Tag den ATSV Fischamend.

2. Klasse Ost: SV Stixneusiedl/Gallbrunn – SV Hundsheim, 3:3 (2:2)

61 Lukas Ankhelyi 3:3

50 Juray Toeroek 3:2

43 Florin-Sebastian Veresteanu 2:2

42 Valentin Brkic 2:1

24 Lukas Ankhelyi 1:1

23 Tahir Kokollari 1:0