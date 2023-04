Hundsheim gewinnt Torfestival gegen Hof/L.

Details Sonntag, 09. April 2023 00:18

2. Klasse Ost: Der SV Hundsheim und der SC Hof am Leithaberge lieferten sich vor rund 85 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass der SC Hof/L. eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel waren die beiden Mannschaften nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Nico Rambacher brachte den Ball per Kopf zum 1:0 zugunsten von Hof/L. über die Linie (20.). In Minute 35 knallte ein Freistoß der Gäste an die Querlatte. Lukas Ankhelyi war zur Stelle und markierte das 1:1 von Hundsheim (39.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Manfred Nikolas Biese das 2:1 für Hundsheim nach (41.). Der SV Hundsheim hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 68. Minute erhöhte Marian Timm auf 3:1 für die Heimmannschaft. Daniel Landauf schoss für den SC Hof am Leithaberge in der 72. Minute das zweite Tor und verkürzte auf 3:2. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Timm bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (81.). Julian Kruckenfellner verkürzte für den SC Hof/L. später in der 90. Minute nochmal auf 3:4. Schließlich strich Hundsheim die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Hundsheim bleibt im Spitzenfeld

Der SV Hundsheim behauptet nach dem Erfolg über Hof/L. den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte der SV Hundsheim an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hundsheim zehn Siege und vier Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Hundsheim befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SC Hof am Leithaberge bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Der SC Hof/L. verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Die Lage von Hof/L. bleibt angespannt. Gegen den SV Hundsheim musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Hundsheim stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SC Höflein vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Hof am Leithaberge den ASV Petronell.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – SC Hof am Leithaberge, 4:3 (2:1)

90 Julian Kruckenfellner 4:3

81 Marian Timm 4:2

72 Daniel Landauf 3:2

68 Marian Timm 3:1

41 Manfred Nikolas Biese 2:1

39 Lukas Ankhelyi 1:1

20 Nico Rambacher 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei