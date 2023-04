Zehn-Tore-Festival zwischen Hundsheim und Edelstal

Details Sonntag, 23. April 2023 00:01

2. Klasse Ost: Der SV Hundsheim sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 5:5 hieß es am Ende vor 190 Zuschauern. Der SC Edelstal zog sich gegen Hundsheim achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Der SV Hundsheim hatte das Hinspiel gegen Edelstal mit 2:0 gewonnen.

Hundsheim erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Nihat Tekgündüz traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. In Minute 36 rettete die Latte für die Gäste. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Lukas Ankhelyi schnürte einen Doppelpack (47./55.), sodass der SV Hundsheim fortan mit 3:0 führte. Gänzlich ins Hintertreffen geriet der SC Edelstal, als Rastislav Hevessy nach 50 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. In der 68. Minute brachte der Gast das Netz zum Zappeln und Alexander Schmölzer ließ sich nach seinem Elfer-Tor feiern. Jan Juska traf dann ebenfalls per Strafstoß zum 2:3 zugunsten von Edelstal (72.). Nur eine Minute später glich Adam Kormanik sogar zum 3:3 aus (73.). Sieben Minuten später ging Hundsheim durch den dritten Treffer von Ankhelyi wieder in Führung. Die passende Antwort hatte Lukas Krisztin parat, als er in der 86. Minute zum 4:4-Ausgleich traf. Nur vier Minuten später erzielte der SV Hundsheim durch Ferdi Akgündüz die 5:4-Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Ernest Fulmek für einen weiteren Treffer sorgte (92.). Schließlich gingen Hundsheim und der SC Edelstal mit einer Punkteteilung auseinander.

5:5 nach 0:3 - Edelstal beweist Moral

Mit 35 Punkten auf der Habenseite steht der SV Hundsheim derzeit auf dem vierten Rang. Hundsheim weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SV Hundsheim nur sieben Zähler.

Edelstal führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat der SC Edelstal momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Edelstal in dieser Zeit nur einmal gewann.

Hundsheim tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim FK Hainburg an. Einen Tag später empfängt der SC Edelstal den ASV Petronell.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – SC Edelstal, 5:5 (1:0)

92 Ernest Fulmek 5:5

90 Ferdi Akguenduez 5:4

86 Lukas Krisztin 4:4

80 Lukas Ankhelyi 4:3

73 Adam Kormanik 3:3

72 Jan Juska 3:2

68 Alexander Schmoelzer 3:1

55 Lukas Ankhelyi 3:0

47 Lukas Ankhelyi 2:0

2 Nihat Tekguenduez 1:0

