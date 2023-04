FK Hainburg verliert hoch bei Prellenkirchen

Details Samstag, 22. April 2023 00:12

2. Klasse Ost: Der SV Prellenkirchen erteilte dem FK Hainburg vor rund 200 Besuchern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Pr.kirchen. Der SV Prellenkirchen hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte Pr.kirchen einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Francis Enguelle glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SV Prellenkirchen (30./38., Elfmeter). Mit der Führung für Prellenkirchen ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Fabian Hruby schien die Partie bereits in der 50. Minute mit dem SV Prellenkirchen einen sicheren Sieger zu haben. Der nächste treffer ließ nicht lange auf sich warten. Mit dem 4:0 von Julian Pelzmann für Prellenkirchen war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). Peter Durica stellte schließlich in der 82. Minute den 5:0-Sieg für den SV Prellenkirchen sicher. Am Ende kam Pr.kirchen gegen den FK Hainburg zu einem verdienten Sieg.

Souveräner Sieg bringt Platz zwei

Der SV Prellenkirchen konnte sich gegen Hainburg auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Prellenkirchen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 59 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Prellenkirchen. Die Saison von Pr.kirchen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Prellenkirchen ungeschlagen ist.

Der FK Hainburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen Prellenkirchen steht der FK Hainburg mit dem Rücken zur Wand. 17:53 – das Torverhältnis von Hainburg spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv.

Während der SV Prellenkirchen am kommenden Freitag den SC Margarethen/M. empfängt, bekommt es der FK Hainburg am selben Tag mit dem SV Hundsheim zu tun.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – FK Hainburg, 5:0 (2:0)

82 Peter Durica 5:0

59 Julian Pelzmann 4:0

50 Fabian Hruby 3:0

38 Francis Enguelle 2:0

30 Francis Enguelle 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei