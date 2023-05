Tore am laufenden Band für den SV Stixneusiedl gegen Hof/L.

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:05

2. Klasse Ost: Der SC Hof/L. blieb gegen den SV Stixneusiedl chancenlos und kassierte vor knapp 70 Besuchern eine herbe 2:6-Klatsche. Stixneusiedl erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Hof/L. geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Jakub Hoffmann das schnelle 1:0 für den SV Stixneusiedl/Gallbrunn erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Tahir Kokollari den Vorsprung des SV Stixneusiedl. Für ruhige Verhältnisse sorgte die Heimmannschaft, als Juray Török das 3:0 besorgte (34.). Der SC Hof am Leithaberge ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Stixneusiedl. Mit dem 4:0 von Kokollari für den SV Stixneusiedl/Gallbrunn war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Julian Kruckenfellner verkürzte für den SC Hof/L. später in der 60. Minute auf 1:4. Für das zweite Tor des Gasts war Florin Pop verantwortlich, der in der 81. Minute noch das 2:4 besorgte. Hoffmann (82.) und Dusan Racz (85.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des SV Stixneusiedl. Insgesamt reklamierte Stixneusiedl gegen Hof/L. einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Ungefährdeter Heimsieg

Für den SV Stixneusiedl/Gallbrunn ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Angriffsreihe des SV Stixneusiedl lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 66 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Stixneusiedl sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Der SV Stixneusiedl/Gallbrunn befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SC Hof am Leithaberge führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat der SC Hof/L. momentan auf dem Konto. Hof/L. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für den SV Stixneusiedl ist auf gegnerischer Anlage der SC Höflein (Sonntag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich der SC Hof am Leithaberge mit dem ATSV Fischamend (16:30 Uhr).

2. Klasse Ost: SV Stixneusiedl/Gallbrunn – SC Hof am Leithaberge, 6:2 (3:0)

85 Dusan Racz 6:2

82 Jakub Hoffmann 5:2

81 Florin Pop 4:2

60 Julian Kruckenfellner 4:1

48 Tahir Kokollari 4:0

34 Juray Toeroek 3:0

13 Tahir Kokollari 2:0

7 Jakub Hoffmann 1:0

