Edelstal gewinnt gegen Au/L. und klettert

Details Montag, 08. Mai 2023 00:12

2. Klasse Ost: Knapp 60 Besucher kamen zum Spiel der 20. Runde. Au/L. und Edelstal boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Der SC Edelstal wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Der Gast hatte im Hinspiel mit 1:0 gewonnen.

Edelstal erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Alexander Schmölzer traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Der SC Edelstal machte weiter Druck und Schmölzer erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (6.). In Minute 18 vergaben die Gäste die Chance eines Penaltys. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Zsolt Bacsi in der 23. Minute und stellte mit seinem verwandelten Strafstoß auf 2:1. Der SC Au/L. brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Edelstal hatte bis zur Pause Bestand. In Minute 83 sah Doppelpacker Alexander Schmölzer Gelb-Rot. Marwen Ibrahem versenkte den Ball in der 86. Minute im Netz des SC Edelstal zum 2:2. Lukas Krisztin stellte für Edelstal im Schlussakt nach einem Eckball den Führungstreffer sicher (88.). Trotz Unterzahl war der SC Edelstal in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Au/L. und fuhr somit einen Sieg ein.

Sieg in Unterzahl

Der SC Au/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Edelstal – Au/L. bleibt weiter unten drin. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SC Au/L. alles andere als positiv. Die Lage des Gastgebers bleibt angespannt. Gegen den SC Edelstal musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Edelstal liegt nun auf Platz acht. Der SC Edelstal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Edelstal nur vier Zähler.

Als Nächstes steht für Au/L. eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen den FK Hainburg. Der SC Edelstal tritt zwei Tage später daheim gegen den SC Rohrau/Gerhaus an.

2. Klasse Ost: SC Au/L. – SC Edelstal, 2:3 (1:2)

88 Lukas Krisztin 2:3

86 Marwen Ibrahem 2:2

23 Zsolt Bacsi 1:2

6 Alexander Schmoelzer 0:2

1 Alexander Schmoelzer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei