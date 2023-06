Fischamend gewinnt das Topspiel gegen Hundsheim

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:04

2. Klasse Ost: Fischamend gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann vor 210 Zuschauern mit 2:0 gegen Hundsheim. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ATSV Fischamend die Nase vorn. Im Hinspiel war dem SV Hundsheim in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

nach zehn Minuten mussten die Heimsichen einen Kopfball von Marian Timm auf der Linie klären. Ein Freistoß nach 21 Minuten sorgte erneut für Gefahr der Gäste. Nach einer halben Stunde zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Uros Ilic brachte Fischamend in der 30. Minute mit dem Strafstoß in Front. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Kurz nachdem die zweite Halbzeit begann, scheiterten die Hausherren gleich zweimal daran den Vorsprung auszubauen. Auch die Gäste konnten einen Fehler des heimsichen Keepers nicht nutzen (51.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Micael Luis Goncalves Liljenberg für einen Treffer sorgte (91.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ATSV Fischamend Hundsheim 2:0.

Fischamend wirft Höflein den Fehdehandschuh hin

Im letzten Spiel der Saison sorgt Fischamend für enorme Spannung im Kampf um die Meisterschaft der 2. Klasse Ost. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 87:25 zeigt, dass es bei der Heimmannschaft in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Niederlagen hatten für den ATSV Fischamend im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur viermal ging Fischamend punktlos vom Feld. 20-mal holte man die volle Zählerausbeute, zweimal spielte der ATSV Fischamend unentschieden. Fischamend zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Der SV Hundsheim schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten (oder fünften) Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Der Gast erwies sich in dieser Spielzeit als äußerst torhungrig und erzielte insgesamt 79 Treffer. Für Hundsheim lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 16 Siegen, fünf Remis und nur fünf Pleiten eindrucksvoll belegt.

